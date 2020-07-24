Депутат гордумы Тобольска Регина Юхневич восприняла происходящее с юмором Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Личное фото депутата гордумы Тобольска от КПРФ Регины Юхневич оказалось в открытом доступе. Фотографию, на которой депутат одета в военную форму, выложил у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» тоболяк Леонид Кулаков, сопроводив язвительным комментарием. Ранее URA.RU сообщало, что в соцсетях активно распространяются снимки со студенческих вечеринок кандидата-единоросса Алексея Жарновского.

Кулаков объединил фото Юхневич с похожим снимком певицы Ольги Бузовой. «К Бузовой равнодушен. Морда, говорят, гламурна, да и в целом лик пошловат для такой святой темы. Как патриот не могу не сравнить фото с таким же косплеем наших местных коммунистов. Рядом с действующим депутатом городской думы Бузова резко обрела монашеский налет, скромность и даже некую замызганость», — написал тоболяк, который, судя по его странице, придерживается монархических взглядов.

Депутат отнеслась к «компромату» с юмором и даже предложила Кулакову предоставить несколько снимков из закрытых альбомов. «На этой фотографии мне 18 лет! Наверное, было бы правильно почистить альбомы и создать образ правильного во всем человека. Но я не захотела, да, было и у меня время необдуманных поступков и такого рода фотографий! Это была моя жизнь, моя молодость, мои ошибки», — заявила Юхневич, репостнув сообщение Кулакова себе на страницу.

В переписке с агентством автор фотоколлажа объяснил свои действия политической позицией. «Да, это моя политическая позиция. Странно преследовать какую-то партию и говорить об аполитичности, как этой делает „Злой Тоболяк“ (аноним, выложивший фото Жарновского — прим. ред.) Что касается обращения к правоохранительным органам, то я не опасаюсь. Фотографии в общем доступе и мне не пришлось нарушать закон, чтобы их получить», — сообщил Кулаков. Поучить оперативный комментарий депутата Юхневич не удалось.

И Юхневич, и Жарновская являются кандидатами в депутаты гордумы Тобольска, выборы в которую пройдут 13 сентября. Ранее Юхневич поддержала своего политического оппонента после публикации его фотографий.