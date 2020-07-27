В мэрию крупнейшего города ЯНАО пришли спасатели из-за COVID

Сотрудники МЧС обработали администрацию Нового Уренгоя от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В администрации Нового Уренгоя, который долгое время является крупнейшим очагом коронавируса в ЯНАО, прошла обработка помещений. Дезинфекцией занимались сотрудники экстренных служб. Как сообщили в окружном управлении МЧС России, обработка от коронавируса была плановой.

«Обеззараживанию подвергаются все поверхности в помещениях, в том числе стены, пол, подоконники, двери, ручки, оргтехника, столы, стулья, перила, лестничные клетки и так далее. Для проведения дезинфекции применялись безопасные дезинфицирующие средства, не вызывающие аллергию», — рассказали в пресс-службе МЧС по ЯНАО. Помимо зданий мэрии, спасатели обработали помещения городского военкомата, суда и отделения Госавтоинспекции.

Власти Нового Уренгоя уже неоднократно были вынуждены проводить обработку города от коронавируса. Дезинфекции уже подвергались детские площадки и жилые дома. Газовая столица Ямала продолжает удерживать лидерство по числу зараженных инфекцией. По данным на утро 27 июля, за весь период эпидемии в Новом Уренгое подтверждено 3313 случаев болезни, 1254 пациента вылечились. Всего в ЯНАО известно о 10 289 случаях коронавируса. 72 зараженных ямальца скончались.

На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции (Rt) в ЯНАО равен 1,01. Из-за этого власти округа пока не могут перейти ко второму этапу снятия карантина. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для этого коэффициент должен быть не выше 0,8 в течение четырех дней. Карантин на Ямале продлен до 15 августа.