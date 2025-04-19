Экс-участника «Дома-2» убили во время работы над сценарием «Счастливы вместе»

Экс-участник «Дома-2» Дмитрий Лукин погиб во время работы над сценарием нового сезона «Счастливы вместе». Он пришел к знакомому Станиславу Берестовому, где они распивали алкоголь, а затем произошла поножовщина.
«Лукина убили в процессе работы над сценарием очередного сезона „Счастливы вместе“», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что он пришел в гости к своему знакомому Станиславу Берестовому, где они вместе выпивали, обсуждая проект.
В ходе конфликта, начавшегося из-за долгов и агрессивного поведения Лукина, произошла драка, в результате которой оба мужчины использовали ножи. Лукин получил более 50 ножевых ранений. Берестовой, который утверждает, что действовал в самообороне и сам получил травмы, был арестован и помещен под стражу после выписки из больницы.
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