Экс-участника «Дома-2» убили во время работы над сценарием «Счастливы вместе»

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В ходе конфликта произошла драка
В ходе конфликта произошла драка Фото:

Экс-участник «Дома-2» Дмитрий Лукин погиб во время работы над сценарием нового сезона «Счастливы вместе». Он пришел к знакомому Станиславу Берестовому, где они распивали алкоголь, а затем произошла поножовщина.

«Лукина убили в процессе работы над сценарием очередного сезона „Счастливы вместе“», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что он пришел в гости к своему знакомому Станиславу Берестовому, где они вместе выпивали, обсуждая проект.

В ходе конфликта, начавшегося из-за долгов и агрессивного поведения Лукина, произошла драка, в результате которой оба мужчины использовали ножи. Лукин получил более 50 ножевых ранений. Берестовой, который утверждает, что действовал в самообороне и сам получил травмы, был арестован и помещен под стражу после выписки из больницы.

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Экс-участник «Дома-2» Дмитрий Лукин погиб во время работы над сценарием нового сезона «Счастливы вместе». Он пришел к знакомому Станиславу Берестовому, где они распивали алкоголь, а затем произошла поножовщина. «Лукина убили в процессе работы над сценарием очередного сезона „Счастливы вместе“», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что он пришел в гости к своему знакомому Станиславу Берестовому, где они вместе выпивали, обсуждая проект. В ходе конфликта, начавшегося из-за долгов и агрессивного поведения Лукина, произошла драка, в результате которой оба мужчины использовали ножи. Лукин получил более 50 ножевых ранений. Берестовой, который утверждает, что действовал в самообороне и сам получил травмы, был арестован и помещен под стражу после выписки из больницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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