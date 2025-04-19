Судно с нефтепродуктами село на мель в Сахалинской области

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По предварительным данным, разлива нефтепродуктов не было
По предварительным данным, разлива нефтепродуктов не было Фото:

Судно «Павловск» с нефтепродуктами село на мель в Сахалинской области. Об этом рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

«Организована проверка по факту посадки на мель судна „Павловск“ в Сахалинской области», — говорится в сообщении официального telegram-канала прокуратуры. Там добавили, что это произошло 18 апреля при отходе от причала ЗАО «Курильский рыбак» у острова Шикотан.

По предварительной информации, разлива нефтепродуктов не произошло, пострадавших нет, на борту 21 член экипажа. Ситуация находится под контролем Сахалинской транспортной прокуратуры, которая организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания. Судно продолжило движение.

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Судно «Павловск» с нефтепродуктами село на мель в Сахалинской области. Об этом рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре. «Организована проверка по факту посадки на мель судна „Павловск“ в Сахалинской области», — говорится в сообщении официального telegram-канала прокуратуры. Там добавили, что это произошло 18 апреля при отходе от причала ЗАО «Курильский рыбак» у острова Шикотан. По предварительной информации, разлива нефтепродуктов не произошло, пострадавших нет, на борту 21 член экипажа. Ситуация находится под контролем Сахалинской транспортной прокуратуры, которая организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания. Судно продолжило движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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