Российским студентам начнут выплачивать стипендию Жириновского

С 1 сентября в России начинаются выплаты стипендий имени основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского для студентов и аспирантов, достигнувших успехов в востоковедении и государственном управлении. Соответствующее решение приняли в правительстве РФ.
«С 1 сентября 2025 года студенты и курсанты вузов, а также аспиранты и адъюнкты, имеющие значительные достижения в области востоковедения и государственного управления, будут получать стипендии имени В.В.Жириновского», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале правительства. Там добавили, что учреждено десять стипендий по 15 тысяч. рублей для студентов и десять стипендий по 20 тысяч рублей для аспирантов.
Стипендии назначаются на год по результатам конкурсного отбора. В процессе отбора учитываются оценки, научные публикации, участие в конференциях и полученные гранты.
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