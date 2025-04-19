Российским студентам начнут выплачивать стипендию Жириновского

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Учреждено десять стипендий по 15 тысяч рублей для студентов
Учреждено десять стипендий по 15 тысяч рублей для студентов Фото:

С 1 сентября в России начинаются выплаты стипендий имени основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского для студентов и аспирантов, достигнувших успехов в востоковедении и государственном управлении. Соответствующее решение приняли в правительстве РФ.

«С 1 сентября 2025 года студенты и курсанты вузов, а также аспиранты и адъюнкты, имеющие значительные достижения в области востоковедения и государственного управления, будут получать стипендии имени В.В.Жириновского», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале правительства. Там добавили, что учреждено десять стипендий по 15 тысяч. рублей для студентов и десять стипендий по 20 тысяч рублей для аспирантов.

Стипендии назначаются на год по результатам конкурсного отбора. В процессе отбора учитываются оценки, научные публикации, участие в конференциях и полученные гранты.

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С 1 сентября в России начинаются выплаты стипендий имени основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского для студентов и аспирантов, достигнувших успехов в востоковедении и государственном управлении. Соответствующее решение приняли в правительстве РФ. «С 1 сентября 2025 года студенты и курсанты вузов, а также аспиранты и адъюнкты, имеющие значительные достижения в области востоковедения и государственного управления, будут получать стипендии имени В.В.Жириновского», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале правительства. Там добавили, что учреждено десять стипендий по 15 тысяч. рублей для студентов и десять стипендий по 20 тысяч рублей для аспирантов. Стипендии назначаются на год по результатам конкурсного отбора. В процессе отбора учитываются оценки, научные публикации, участие в конференциях и полученные гранты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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