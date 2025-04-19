NYP: план по прекращению спецоперации на Украине составят на этой неделе

На этой неделе в Лондоне может быть достигнуто соглашение о всеобъемлющем прекращении огня на Украине. Об этом рассказал американский чиновник.
«На этой неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня», — передает слова чиновника газета The New York Post. Встреча, в которой участвуют делегации США, европейских стран и Украины, следует за предыдущей встречей в Париже.
Источники сообщают, что Украина в значительной мере поддерживает мирную инициативу, предложенную администрацией президента США Дональда Трампа. Американские чиновники отметили, что после достижения согласия о прекращении огня будет проведено обсуждение с Россией, а также будут определены последующие шаги. Кроме того, спецпосланник президента США Стив Уиткофф намерен предложить России смягчение санкций в обмен на согласие с условиями перемирия.
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