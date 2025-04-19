NYP: план по прекращению спецоперации на Украине составят на этой неделе

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Западные чиновники в Лондоне могут договориться о прекращении огня, пишет NYP
Западные чиновники в Лондоне могут договориться о прекращении огня, пишет NYP Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

На этой неделе в Лондоне может быть достигнуто соглашение о всеобъемлющем прекращении огня на Украине. Об этом рассказал американский чиновник.

«На этой неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня», — передает слова чиновника газета The New York Post. Встреча, в которой участвуют делегации США, европейских стран и Украины, следует за предыдущей встречей в Париже.

Источники сообщают, что Украина в значительной мере поддерживает мирную инициативу, предложенную администрацией президента США Дональда Трампа. Американские чиновники отметили, что после достижения согласия о прекращении огня будет проведено обсуждение с Россией, а также будут определены последующие шаги. Кроме того, спецпосланник президента США Стив Уиткофф намерен предложить России смягчение санкций в обмен на согласие с условиями перемирия.

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На этой неделе в Лондоне может быть достигнуто соглашение о всеобъемлющем прекращении огня на Украине. Об этом рассказал американский чиновник. «На этой неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня», — передает слова чиновника газета The New York Post. Встреча, в которой участвуют делегации США, европейских стран и Украины, следует за предыдущей встречей в Париже. Источники сообщают, что Украина в значительной мере поддерживает мирную инициативу, предложенную администрацией президента США Дональда Трампа. Американские чиновники отметили, что после достижения согласия о прекращении огня будет проведено обсуждение с Россией, а также будут определены последующие шаги. Кроме того, спецпосланник президента США Стив Уиткофф намерен предложить России смягчение санкций в обмен на согласие с условиями перемирия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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