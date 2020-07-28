Курганских медиков оставили без президентских выплат

Курганским медикам не положены президентские выплаты. Ранее они жаловались на их отсутствие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медики из Введенской больницы (в Курганской области), ранее обратившиеся к следователям за разъяснениями, не могут претендовать на президентские выплаты за работу с пациентами из группы риска по коронавирусу. Об этом им сообщили в СУ СК России по Курганской области по результатам проверки. Копия ответа размещена в соцсети «ВКонтакте» в группе «Альянс врачей в Кургане», подлинность документа подтвердили в пресс-службе областного Следственного комитета.

Следователи провели проверку на предмет вероятной халатности должностных лиц «Кетовской ЦРБ», к которой относится персонал Введенской больницы. «Выплата стимулирующего характера положена медицинскому работнику в случае его контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19», — отмечено в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

Запрос по поводу выплат направляла лаборант Введенской больницы Надежда Конопацкая от имени еще 12 коллег. Следователям она пояснила, что не входит в эпидбригаду, которая выезжает к лицам с подозрением на коронавирус. В документе со ссылкой на разъяснения Минздрава пояснено, что право по выплаты имеют медработники, контактирующие с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19, работа которых связана с биоматериалом, зараженным COVID-19: врачи-рентгенологи; врачи-патологоанатомы; врачи-эпидемиологи; помощники врачей-эпидемиологов; медработники клинико-диагностических лабораторий; средний медперсонал, работающий с указанными врачами. В ведомстве ответили, что согласно проведенной проверке «Конопацкая не может претендовать на выплаты стимулирующего характера».

В разговоре с URA.RU Конопацкая уточнила, что не довольна ответом и снова обратилась к властям за разъяснением. «Мы считает, что нам положены выплаты по 415 Указу за работу с пациентами из группы риска по коронавирусной инфекции. Они ссылаются на письмо [Михаила] Мурашко [главу Минздрава РФ], которое носит рекомендательный характер. У нас уже идут случаи контакта с COVID-положительными, нам говорят, вы напрямую с ними не контактировали. Но это могут быть родственники заразившегося, у них может все протекать в скрытой форме», — акцентировала медик.

Ранее URA.RU писало, что медики Кетовской ЦРБ в Курганской области за май не получили президентские выплаты. С вопросом, положены ли им надбавки за работу с пациентами из группы риска по COVID-19, они обратились в Генеральную прокуратуру. В пресс-службе правительства URA.RU прокомментировали, что в филиале Кетовской ЦРБ, расположенном в селе Введенское, выплаты за работу с пациентами с COVID, получили врач и фельдшер. Еще 8 человек — сотрудников лаборатории, получили доплаты за апрель—май на сумму 50 тысяч рублей, согласно приказу главврача.