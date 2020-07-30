Большинству кафе и ресторанов в ЯНАО предрекли закрытие

Владельцы точек общепита могут не открыть заведения после карантина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Большая часть кафе и ресторанов в ЯНАО закроются во второй половине 2020 года из-за карантина по коронавирусу. К такому выводу пришел уполномоченный по правам предпринимателей в округе Вадим Елизаров. По мнению бизнес-омбудсмена, многие владельцы ресторанов и кафе просто не захотят открываться после снятия ограничений.

«Общепит у нас не работает уже четыре месяца, и ситуация для них очень критична. Больше половины не проживает второе полугодие — это точно. Многие закрыты, и большинство из них не хотят открываться, даже если к сентябрю будет такая возможность, потому что не видят перспектив», — заявил Елизаров на онлайн-конференции Проектного офиса развития Арктики, посвященной выходу бизнеса, работающего на Севере, из карантина.

Из-за угрозы закрытия нескольких предприятий на Ямале окружные власти решили поддержать коммерсантов. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов расширил список сфер бизнеса, которым положены льготы из-за эпидемии коронавируса. До этого глава Ямала подписал третий пакет мер поддержки предпринимателей, согласно которому субсидии могут получить самозанятые ямальцы. Также на льготы могут рассчитывать компании ЯНАО, потерявшие из-за карантина по коронавирусу более половины выручки. Им положен заем до миллиона рублей под 1%.

О поддержке бизнеса говорили и ямальские парламентарии. Депутаты законодательного собрания ЯНАО предложили увеличить до максимума уровень пособий по безработице для разорившихся из-за пандемии предпринимателей. А Союз предпринимателей Ноябрьска в конце июня просил снизить налог на имущество для владельцев торговых центров.

За время пандемии в ЯНАО подтвердили 10 788 случаев коронавируса. 7 122 пациента полностью выздоровели, 76 человек умерли. В округе по-прежнему запрещено посещать места общепита. Карантин на Ямале продлен до 15 августа.