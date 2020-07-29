Курганский бизнесмен даст силовикам показания на чиновника

Михаил Третьяков сотрудничает со следствием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего курганского замгубернатора Сергея Пугина

Бывший директор шадринской компании «Мультипласт» Михаил Третьяков, который ранее рассказал о взятках для экс-замгубернатора Курганской области Сергея Пугина, готов дать показания еще на одного чиновника. Об этом сам Третьяков заявил в суде по продлению для него меры пресечения, передает корреспондент URA.RU.

«Я признал свою вину, пошел на соглашение со следствием. Принял решение рассказать правдиво как все было. Я только начал рассказывать обо всем, о профильном руководителе [Сергее Пугине]. О следующем руководителе я еще не начал рассказывать», — рассказал Третьяков. При этом он не раскрыл фамилию чиновника, на которого хочет дать показания.

По словам Третьякова, он руководил «Мультипластом» до 2014 года. На тот момент это было самое крупное предприятие региона в сфере строительства коммуникаций с оборотом до 700 млн рублей в год. «Но с приходом к власти нового губернатора, его команды, а также из-за кризисных явлений, которые возникли в 2015 году, мы были вынуждены брать кредиты под большие проценты», — рассказал он. После этого предприятие признали банкротом. На тот момент руководителем был уже Иван Шумский, задержанный в декабре 2019 года.

Михаила Третьякова оставили под стражей до октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Третьяков пошел на досудебное соглашение со следствием, чтобы ему заменили заключение под стражу на домашний арест: «Если вы говорите, что я могу скрыться, поселите со мной сотрудника. Дома у меня камеры стоят, в подъезде камеры. Браслет наденьте. Я не хочу скрываться, я хочу закрыть этот вопрос». Также бизнесмен заявил, что и ранее не хотел скрываться от следствия и ходил на допросы. «В декабре каким-то образом получилось так, что по совету адвоката я на какой-то период времени решил взять паузу, чтобы понять, что происходит», — объяснил Третьяков причины, по которым он в конце 2019 года оказался в международном розыске. Несмотря на это, 30 июля Третьякову продлили срок заключения под стражу на два месяца.

Третьякова задержали в начале июня. Перед этим ему заочно предъявили обвинение в пяти преступлениях по статьям 159 и 196 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и преднамеренное банкротство). Речь идет о хищении федеральных денег, выделенных по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Расследованием занимались сотрудники СК и УФСБ. Пугин также является фигурантом этого дела.