На курганском заводе по добыче урана произошла авария

На курганском заводе по добыче урана ЧП. Неизвестные повредили четыре трубы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На заводе по добыче урана «Далур» в Шумихинском районе (Курганская область) злоумышленники повредили трубы, по которым поступают урановые растворы. Часть вылилась на землю. Происшествие сразу заметили. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уранового холдинга «Атомредметзолото», куда входит АО «Далур».

«Вечером 30 июля злоумышленники проникли на промышленную площадку АО „Далур“ на окраине Шумихи и вывели из строя несколько резиновых рукавов трубопровода. В течение получаса после обнаружения падения давления в трубопроводе специалисты-ремонтники прибыли на место происшествия и заменили поврежденные резиновые рукава. Дозиметрический контроль поверхности в районе происшествия не обнаружил превышений фоновых значений», — говорится в релизе предприятия.

Заявление подано в правоохранительные органы. На предприятии сейчас усилена охрана. «Сумму нанесенного предприятию совокупного ущерба еще предстоит подсчитать. Однако уже сейчас ясно: это серьезное преступление, за которое должна наступить уголовная ответственность. Надеемся, что вредители или вредитель будут скоро найдены», — уточнил председатель совета директоров АО «Далур» Александр Бурутин.

Информация о происшествии была передана в региональные службы Роспотребнадзора, Ростехнадзора и Федерального медико-биологического агентства. Специалисты занимаются рекультивированием пострадавшей почвы. В качестве реагента АО «Далур» применяет серную кислоту, концентрация которой не превышает 4%. Таким раствором невозможно повредить даже кожу человека. Попадая в почву, такой раствор не представляет серьезной угрозы для эколандшафта.