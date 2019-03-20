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В Зауралье на фоне протестов против добычи урана готовятся освоить новое месторождение

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 14:06
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В Шумихинском районе готовятся к добыче урана в промышленных масштабахФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Подготовка к промышленному освоению Хохловского месторождения урана стартовала в Шумихинском районе Курганской области, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Уранового холдинга «АРМЗ» госкорпорации «Росатом». Это происходит на фоне акций протеста против добычи урана на другом месторождении, которое находится в Звериноголовском районе.

«Предприятием разработан проект, и вскоре начнется строительство прирельсовой базы на окраине Шумихи, в непосредственной близости от Центральной залежи Хохловского месторождения, которая в настоящее время отрабатывается», — рассказали в АРМЗ. На полную мощность месторождение должно заработать к 2021 году.

Пикет противников добычи урана в Курганской области. Курган
Курганские коммунисты проводят митинги против добычи урана
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Комплексным обустройством эксплуатационных блоков для месторождения займется АО «РУСБУРМАШ», который также входит в АРМЗ. На площадку уже доставили буровые станки и другую технику. «Специалисты нашей компании прекрасно знакомы с геологическими и гидрогеологическими особенностями месторождений Зауралья. Знают и понимают, как, учитывая их, работать максимально эффективно и безопасно для окружающей среды», — заявил заместитель гендиректора АО «РУСБУРМАШ» Сергей Демченко.

Планы развития уранодобычи поддержаны жителями Шумихинского района на общественных слушаниях в декабре 2018 года, сообщают в АРМЗ. Вместе с тем в Зауралье не стихают акции протеста против добычи урана, организованные региональным отделением КПРФ. Эксперты предполагают, что так коммунисты пытаются привлечь к себе внимание перед выборами губернатора. Одним из возможных кандидатов на этот пост является представитель КПРФ Яков Сидоров. Однако сам Сидоров считает такие обвинения надуманными.

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