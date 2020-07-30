Эдуард Абдуллин считает, что его организация ничего не нарушила Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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Торгово-промышленная палата (ТПП) Тюменской области в разгар пандемии коронавируса и во время действующего запрета на массовые мероприятия устроила заседание совета организации для подведения итогов 2019 года. А после — светский вечер в частной художественной галерее Rene reze. Среди участников — первые лица тюменского бизнеса и политики. На мероприятиях участники не использовали защитные маски и не соблюдали социальную дистанцию, фото и видео опубликовано в официальном аккаунте Instagram ТПП.

«29 июля Совет ТПП Тюменской области обсудил и скорректировал план мероприятий на 2020 год. Неофициальная часть заседания Совета прошла не менее насыщенно. После знакомства с уникальным методом живописи филумизмом все приняли участие в перфомансе — написании полотна, которое станет частью проекта художника Игоря Рязанцева „Шелковый путь“, над которым сейчас работает автор», — указано в официальном сообщении организации. Между тем на территории Тюменской области продолжает действовать запрет на массовые мероприятия и ограничения по самоизоляции — вплоть до 16 августа.

На кадрах с вечеринки — президент региональной ТПП Эдуард Абдуллин, депутат-единоросс облдумы и президент группы компаний «Автоград» Алексей Салмин, крупный тюменский бизнесмен Владимир Шевчик, генеральный директор «Стеклотеха» Елена Острягина, основатель бренда «ТюмБит» Андрей Лозицкий и другие. Бизнесмены завершили вечер массовым рисованием картины, совершенно забыв не только про маски, но и про соблюдение какой-либо элементарной дистанции.

Связаться с пресс-службой торгово-промышленной палаты не удалось. Президент региональной ТПП Эдуард Абдуллин не увидел в действиях его организации никаких нарушений. «Мы ничего не нарушали, никакой вечеринки не было и откуда вы знаете, сколько там человек было и какие люди», — отметил он. После сообщил, что галерея Rene reze была открыта и участники совета ТПП «просто ее посетили», но после напоминания о временном запрете работы таких организаций отметил, что она не работала. «Если хотите чего-то — пишете письменный запрос», — отметил он.

Ранее URA.RU сообщало, что начальник Уватской полиции оказался на грани увольнения из-за празднования дня ГИБДД, которое утроил на берегу Иртыша. Тюменская область находится на втором этапе снятия карантина, пока все массовые мероприятия запрещены.

Сначала участники совета ТПП подвели итоги года и разработали план на 2020 год Фото: instagram Торгово-промышленной палаты Тюменской области

Тюменские бизнесмены расписывали картину для художника Игоря Рязанцева Фото: instagram Торгово-промышленной палаты Тюменской области