Синоптики предсказали ЯНАО аномальную погоду

Температура воздуха на Ямале будет заметно выше нормы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ямало-Ненецкий автономный округ ждет аномальная жара. Временами температура будет превышать норму на 6-7 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По подсчетам синоптика, жара придет на северо-восток европейской части страны. В ЯНАО смена погоды обернется потеплением выше 25 градусов. «Там будет температура 27-28 градусов, даже до 30 будет доходить, температура на шесть-семь градусов выше нормы. Причина тому — антициклон», — заявил Вильфанд в разговоре с РИА «Новости».

Помимо ЯНАО, повышение температуры ждет Архангельскую область, Коми и Якутию, где превышение нормы составит 10-11 градусов. Постепенно начнет теплеть и на севере европейской части России.

В ряде ямальских городов, по данным Росгидромета, уже наступила аномальная жара. В Новом Уренгое держится температура в 28 градусов, к 4 августа на смену зною придет гроза с обильным дождем и температурой 24 градуса. В Ноябрьске местами столбик термометра поднимется до 30 градусов. Уже 4 августа в городе пойдут ливни, которые продлятся больше недели. В Салехарде воздух не нагреется выше 25 градусов, над столицей ЯНАО будут идти дожди.