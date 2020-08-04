Глава счетной палаты Тюмени отчитался о миллионных доходах

В 2019 году Владимир Казанцев заработал 3, 2 млн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Глава счетной палаты Тюмени Владимир Казанцев заработал в 2019 году 3,2 млн рублей. Информация об этом была опубликована на официальном сайте ведомства. Там указано, что его заместитель Ирина Редикульцева задекларировала годовой доход в размере 2,7 млн рублей.

«Годовой доход председателя счетной палаты Тюмени Владимира Казанцева составил 3,2 млн рублей. Ему также принадлежит автомобиль Nissan X-Trail. Недвижимости в собственности не имеет», — написано в документе, опубликованном на официальном сайте счетной палаты. Там же указано, что годовой доход жены Казанцева составил 821 тысячу рублей. При этом, ей принадлежат три земельных участка общей площадью 3248 квадратных метров, два жилых дома и квартира.

Заместитель председателя счетной палаты Ирина Редикульцева в 2019 году заработала 2,6 млн рублей. В декларации отмечено, что она имеет в собственности земельный участок, жилой дом и три квартиры.

Ранее о своих доходах отчитался губернатор Тюменской области Александр Моор. Декларированный годовой доход главы региона составил 13,9 млн рублей.