06 августа 2020
05 августа 2020

Самое актуальное в Курганской области на 7 августа. Губернатор раскритиковал чиновников, площадь лесных пожаров выросла в пять раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с полпредом по агропрому в УрФО. Екатеринбург, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков обрушился с критикой на чиновников на местах из-за перебоев в водоснабжении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор обвинил чиновников в недоработках — в двух районах области начинается регистрация на выборы — бывший чиновник судится с избиркомом — врачи объяснили демографическую «яму» в регионе — лесные пожары распространились на 250 гектаров. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 7 августа — в обзоре URA.RU:

Губернатор недоволен действиями местных чиновников

Площадь лесных пожаров в регионе за три дня увеличилась в пять раз

  • В Мишкинском районе за три дня горения лесов, огонь уничтожил 254 гектаров. Губернатор региона Вадим Шумков взял пожар на личный контроль. По информации МЧС, на данный момент угрозы населенным пунктам нет.

Глава агропрома ушел по собственному желанию, не проработав и месяца

  • И. о. директора департамента агропромышленного комплекса области Сергей Зяблов ушел в отставку через три недели после назначения. По информации источников, он подал заявление в связи с тем, что не сможет справиться с этой работой.

В области назначены новые выборы, экс-чиновник судится с избиркомом, спонсоры перечислили кандидатам в облдуму миллионы рублей

Курганские медики зафиксировали демографический кризис

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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