Губернатор обвинил чиновников в недоработках — в двух районах области начинается регистрация на выборы — бывший чиновник судится с избиркомом — врачи объяснили демографическую «яму» в регионе — лесные пожары распространились на 250 гектаров. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 7 августа — в обзоре URA.RU:
Губернатор недоволен действиями местных чиновников
- Глава области Вадим Шумков считает, что перебои с водой, которые случались в городах региона в июле, вызваны недоработками местных властей. Шумков отметил, что чиновники не обращали внимания на незаконные врезки в водопровод и не позаботились о водоснабжении в жару.
Площадь лесных пожаров в регионе за три дня увеличилась в пять раз
- В Мишкинском районе за три дня горения лесов, огонь уничтожил 254 гектаров. Губернатор региона Вадим Шумков взял пожар на личный контроль. По информации МЧС, на данный момент угрозы населенным пунктам нет.
Глава агропрома ушел по собственному желанию, не проработав и месяца
- И. о. директора департамента агропромышленного комплекса области Сергей Зяблов ушел в отставку через три недели после назначения. По информации источников, он подал заявление в связи с тем, что не сможет справиться с этой работой.
В области назначены новые выборы, экс-чиновник судится с избиркомом, спонсоры перечислили кандидатам в облдуму миллионы рублей
- Выборы депутатов Макушинского и Шумихинского муниципальных округов пройдут 18 октября. Начиная с 7 августа, претенденты в кандидаты смогут подавать документы на регистрацию.
- Бывший курганский чиновник Александр Клочков оспорит в суде отказ избиркома зарегистрировать его кандидатом в депутаты облдуму. Заседание пройдет уже сегодня.
- Стало известно, сколько средств было выделено кандидатам в депутаты облдумы на агитацию. За две недели спонсоры перечислили более в фонды кандидатов более 15 млн рублей.
Курганские медики зафиксировали демографический кризис
- В 2019 году число умерших в области превысило количество родившихся в 1,7 раза, а также постепенно снижалось в прошлые годы. Медики объясняют это тем, что в регионе уменьшилось количество женщин, которые могут рожать.
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