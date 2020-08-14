Умер высокопоставленный тюменский полицейский

В Тюменской области умер высокопоставленный полицейский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скончался замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Тюменской области, полковник Сергей Рыбаков. Об этом сообщается на странице регионального главка в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении уточняется, что Рыбакову было 54 года. «В системе МВД Сергей Германович отслужил более 25 лет. За время службы он прошел путь от участкового инспектора до заместителя начальника полиции УМВД России по Тюменской области», — отмечается там.

За охрану общественного порядка он отвечал с 2012 года. Неоднократно ездил в командировки на Северный Кавказ. Имеет государственные и ведомственные награды. На момент публикации получить дополнительные комментарии от областного УМВД не удалось.

Сергей Рыбаков скончался в возрасте 54 лет ВК, УМВД России по Тюменской области и городу Тюмени