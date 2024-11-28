Шойгу раскрыл, кого защитит ядерный зонтик по обновленной доктрине

Обновленная ядерная доктрина России предполагает, что ядерный зонтик защитит всех членов Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в кулуарах заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Астане.
«Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет, в первую очередь, это страны ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси», — заявил Шойгу. Его слова передают РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал новую ядерную доктрину страны 19 ноября. О том, что содержится в новом документе — читайте в материале URA.RU.
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