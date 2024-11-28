Шойгу раскрыл, кого защитит ядерный зонтик по обновленной доктрине

Шойгу: ядерный зонтик защитит членов ОДКБ
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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Ядерная доктрина распространяется на защиту Беларуси, заявил Шойгу Фото:

Обновленная ядерная доктрина России предполагает, что ядерный зонтик защитит всех членов Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в кулуарах заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Астане.

«Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет, в первую очередь, это страны ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси», — заявил Шойгу. Его слова передают РИА Новости.

Президент России Владимир Путин подписал новую ядерную доктрину страны 19 ноября. О том, что содержится в новом документе — читайте в материале URA.RU.

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Обновленная ядерная доктрина России предполагает, что ядерный зонтик защитит всех членов Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в кулуарах заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Астане. «Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет, в первую очередь, это страны ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси», — заявил Шойгу. Его слова передают РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал новую ядерную доктрину страны 19 ноября. О том, что содержится в новом документе — читайте в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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