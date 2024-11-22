Земля столкнулась с мощнейшей ударной звуковой волной от столкновения галактик

Британские астрономы обнаружили одну из мощнейших ударных звуковых волн в истории, которая достигла Земли из космического пространства. Исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, показывает, что причиной стало столкновение галактики NGC 7318b с четырьмя соседями.
«По сути, это огромное межгалактическое поле мусора <…> 'Новый нарушитель' NGC 7318b врезался в поле мусора и сжал плазму и газ в нем. При этом он снова активировал плазму, заставив ее ярко светиться на радиочастотах, и, вероятно, запустил процесс звездообразования», — заявила Марина Арнаудова, астрофизик из Университета Хартфордшира в Великобритании, в комментарии для Live Science.
Марина Арнаудова также подчеркнула, что данное событие представляет собой уникальную возможность для научного сообщества. Она назвала произошедшее «редким шансом» увидеть сложное взаимодействие столкнувшихся галактик, что предоставит ценные данные для понимания процессов формирования галактик, наблюдаемых сегодня и в будущем.
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