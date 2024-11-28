Школы проверили знание русского языка у детей-мигрантов

Более 58% детей-мигрантов успешно прошли тестирование на знание русского языка в российских школах. Об этом сообщила начальник Управления международных связей Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Ксения Габдрахманова.
«Эта работа направлена на исследование текущего состояния обучения детей иностранных граждан в России, включая языковую диагностику и программы адаптации», — заявила Габдрахманова в разговоре с РБК. Она также подчеркнула, что мониторинг проводился по инициативе Министерства просвещения. Более 58% детей-мигрантов успешно прошли тестирование.
Помимо успешных результатов, мониторинг показал, что почти 18% детей-мигрантов знают русский язык плохо или не знают его вовсе. Общее количество участников диагностики на начало 2024/2025 учебного года составило 154,8 тыс. детей, что является 74,4% от общего числа детей-мигрантов, обучающихся в российских учебных заведениях всех уровней.
Специализированные материалы для диагностики были созданы и впервые представлены общественности в 2023 году. После их пилотного использования, как отметили в Министерстве образования, произошла значительная переработка и последующее обновление в октябре текущего года.
Ранее в Госдуме выразили одобрили законопроект, предусматривающий запрет на поступление в школы детей мигрантов, которые не обладают знанием русского языка. Большинство депутатов поддержали данный проект закона на пленарном заседании.
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