В Якутии региональный маткапитал повысят до 316 тысяч

Размер республиканского маткапитала в Якутии в 2025 году составит 316 200 рублей. Об этом сообщила министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова.
«В 2024 году по решению главы Якутии республиканский материнский капитал „Семья“ был увеличен вдвое — до 300 тысяч рублей», — сказала она. «С учетом индексации в 2025 году его повысят еще на 16 тысяч», подчеркнула Елена Волкова. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Минтруд Якутии». По словам Волковой, бюджет республики сохранит свою социальную направленность.
Также в рамках индексации увеличится размер целевого капитала «Дети столетия» со 110 тысяч 775 рублей до 116 тысяч 756 рублей. Эти средства выдаются всем детям, рожденным на территории республик с 2022 года. Средства нельзя получить наличными, и разрешается потратить только на определенную цель, например, на улучшение жилищных условий, приобретение автомобиля, образование ребенка или оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
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