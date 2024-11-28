Жителям Якутии увеличат маткапитал в 2025 году

В Якутии региональный маткапитал повысят до 316 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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В Якутии размер регионального маткапитала поднимут до 316 тысяч
В Якутии размер регионального маткапитала поднимут до 316 тысяч Фото:

Размер республиканского маткапитала в Якутии в 2025 году составит 316 200 рублей. Об этом сообщила министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова.

«В 2024 году по решению главы Якутии республиканский материнский капитал „Семья“ был увеличен вдвое — до 300 тысяч рублей», — сказала она. «С учетом индексации в 2025 году его повысят еще на 16 тысяч», подчеркнула Елена Волкова. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Минтруд Якутии». По словам Волковой, бюджет республики сохранит свою социальную направленность.

Также в рамках индексации увеличится размер целевого капитала «Дети столетия» со 110 тысяч 775 рублей до 116 тысяч 756 рублей. Эти средства выдаются всем детям, рожденным на территории республик с 2022 года. Средства нельзя получить наличными, и разрешается потратить только на определенную цель, например, на улучшение жилищных условий, приобретение автомобиля, образование ребенка или оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

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Размер республиканского маткапитала в Якутии в 2025 году составит 316 200 рублей. Об этом сообщила министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова. «В 2024 году по решению главы Якутии республиканский материнский капитал „Семья“ был увеличен вдвое — до 300 тысяч рублей», — сказала она. «С учетом индексации в 2025 году его повысят еще на 16 тысяч», подчеркнула Елена Волкова. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Минтруд Якутии». По словам Волковой, бюджет республики сохранит свою социальную направленность. Также в рамках индексации увеличится размер целевого капитала «Дети столетия» со 110 тысяч 775 рублей до 116 тысяч 756 рублей. Эти средства выдаются всем детям, рожденным на территории республик с 2022 года. Средства нельзя получить наличными, и разрешается потратить только на определенную цель, например, на улучшение жилищных условий, приобретение автомобиля, образование ребенка или оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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