ВСУ совершили массированную атаку на Россию

Российские силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников над территорией РФ
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ВС РФ пресекли попытки атак украинскими беспилотниками по территории России
ВС РФ пресекли попытки атак украинскими беспилотниками по территории России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы ПВО успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников на территории России. За одну ночь было уничтожено 25 БПЛА над Кубанью, Крымом, Брянской и Ростовской областями.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. На территории Краснодарского края было уничтожено четырнадцать беспилотных летательных аппаратов, в Брянской области — шесть, на территории Республики Крым — три, а в Ростовской области — два.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что территория региона подверглась атаке украинских беспилотников. В результате инцидента в Славянске-на-Кубани и на хуторе Чигрина были повреждены жилые здания и автомобиль, а также пострадала одна женщина.

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Российские силы ПВО успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников на территории России. За одну ночь было уничтожено 25 БПЛА над Кубанью, Крымом, Брянской и Ростовской областями. «Дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. На территории Краснодарского края было уничтожено четырнадцать беспилотных летательных аппаратов, в Брянской области — шесть, на территории Республики Крым — три, а в Ростовской области — два. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что территория региона подверглась атаке украинских беспилотников. В результате инцидента в Славянске-на-Кубани и на хуторе Чигрина были повреждены жилые здания и автомобиль, а также пострадала одна женщина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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