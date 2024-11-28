ВСУ совершили массированную атаку на Россию

Российские силы ПВО успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников на территории России. За одну ночь было уничтожено 25 БПЛА над Кубанью, Крымом, Брянской и Ростовской областями.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. На территории Краснодарского края было уничтожено четырнадцать беспилотных летательных аппаратов, в Брянской области — шесть, на территории Республики Крым — три, а в Ростовской области — два.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что территория региона подверглась атаке украинских беспилотников. В результате инцидента в Славянске-на-Кубани и на хуторе Чигрина были повреждены жилые здания и автомобиль, а также пострадала одна женщина.
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