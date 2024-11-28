Начиная с 1 ноября 2025 года в России планируют взыскивать долги с россиян без участия суда. Предложение об этом выдвинуло Министерство финансов. Законопроект уже одобрили на заседании комиссии правительства, которое состоялось 25 ноября. URA.RU рассказывает, почему было решено разгрузить суды и какие риски из этого могут последовать.
Уменьшение нагрузки на судебную систему
В разговоре с журналистами интернет-издания «Подмосковье сегодня»»» юрист Юрий Капштык отметил, что, в первую очередь, взыскиваться будут имущественные, транспортные, а также отдельно налоги, связанные с продажей квартиры. Пока что взыскание таких налогов проходит при участии судебных инстанций. «Это действительно [создает] дополнительную нагрузку как на суды, так и на налоговые органы», — подчеркнул эксперт.
Он напомнил также, что право на собственность, облагаемое налогом, устанавливается в момент официальной государственной регистрации объекта, будь то квартира, дача или автомобиль, или когда имущество передается от одного физического лица другому. Эти операции требуют регистрации в Росреестре или, например, в органах ГИБДД. Если к задолженности не возникает вопросов у соответствующих ведомств, то уведомления будут автоматически фиксироваться и направляться гражданам.
Есть плюсы и для самих должников
Эксперт Капштык пояснил, что помимо судебных инстанций от нового законопроекта будут плюсы и для самих налогоплательщиков. Например, у россиян будет полгода для того, чтобы погасить задолженность. «Речь идет о взыскании в течение полугода с момента даты, когда было необходимо произвести налоговую уплату. Потому что, бесспорно, все люди могут оказаться в ситуации, когда не оплатили по каким-либо жизненным обстоятельствам, но у них есть полгода, чтобы погасить долг», — подчеркнул юрист.
Еще один плюс заключается о формировании так называемой финансовой дисциплины для граждан. Это научит их отслеживать налоговые задолженности заранее, считает юрист.
Какие могут быть риски
Юрий Капштык считает, что новый законопроект практически не имеет минусов. По его словам, трудности могут быть связаны только с уведомлением должников о необходимости погашения. После введения инициативы, гражданам будет приходить уведомление на портал «Госуслуги» или почту, если у должника нет соответствующего аккаунта.
«Не всегда уведомления доходят до адресата», — уточнил эксперт. Однако он добавил, что сейчас у большинства россиян есть аккаунт на «Госуслугах», поэтому проблем с уведомлением возникнуть не должно.
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