Россияне больше не смогут купить пиво 0,5

Единственный производитель алюминиевой тары объявил о переходе с 0,5 на 0,45
© Служба новостей «URA.RU»
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В России больше не будут продавать пиво объемом 0,5 литра
В России больше не будут продавать пиво объемом 0,5 литра Фото:

Единственный производитель алюминиевой тары в России компания «Урбан Крафт» объявил о прекращении выпуска банок объемом 0,5 литра. Теперь производство будет сконцентрировано на таре меньшего объема — 0,45 литра. Это изменение затронет не только пиво, но и другие напитки.

«Пива в банках 0,5 больше не будет. Как и любого другого напитка. Единственный производитель алюминиевой тары объявил о переходе с полулитра на 0,45», — пишет telegram-канал Mash.

В компании «Урбан Крафт» объяснили, что изменения в ассортименте вызваны спросом со стороны производителей напитков. Классику в объеме 0,5 литра просто перестали заказывать.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса, которые показали, что россияне стали меньше употреблять алкоголь. Почти половина граждан России (48%) воздерживается от распития спиртных напитков. Такие изменения связаны с желанием вести здоровый образ жизни и с регулированием продажи алкоголя.

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Единственный производитель алюминиевой тары в России компания «Урбан Крафт» объявил о прекращении выпуска банок объемом 0,5 литра. Теперь производство будет сконцентрировано на таре меньшего объема — 0,45 литра. Это изменение затронет не только пиво, но и другие напитки. «Пива в банках 0,5 больше не будет. Как и любого другого напитка. Единственный производитель алюминиевой тары объявил о переходе с полулитра на 0,45», — пишет telegram-канал Mash. В компании «Урбан Крафт» объяснили, что изменения в ассортименте вызваны спросом со стороны производителей напитков. Классику в объеме 0,5 литра просто перестали заказывать. Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса, которые показали, что россияне стали меньше употреблять алкоголь. Почти половина граждан России (48%) воздерживается от распития спиртных напитков. Такие изменения связаны с желанием вести здоровый образ жизни и с регулированием продажи алкоголя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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