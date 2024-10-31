Россияне больше не смогут купить пиво 0,5

Единственный производитель алюминиевой тары в России компания «Урбан Крафт» объявил о прекращении выпуска банок объемом 0,5 литра. Теперь производство будет сконцентрировано на таре меньшего объема — 0,45 литра. Это изменение затронет не только пиво, но и другие напитки.
«Пива в банках 0,5 больше не будет. Как и любого другого напитка. Единственный производитель алюминиевой тары объявил о переходе с полулитра на 0,45», — пишет telegram-канал Mash.
В компании «Урбан Крафт» объяснили, что изменения в ассортименте вызваны спросом со стороны производителей напитков. Классику в объеме 0,5 литра просто перестали заказывать.
Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса, которые показали, что россияне стали меньше употреблять алкоголь. Почти половина граждан России (48%) воздерживается от распития спиртных напитков. Такие изменения связаны с желанием вести здоровый образ жизни и с регулированием продажи алкоголя.
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