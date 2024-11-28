Тактика ВС РФ сбивает с толку ВСУ на нескольких направлениях: карта СВО на 28 ноября

«РВ»: солдаты РФ малыми группами вклиниваются в ряды ВСУ, дезорганизуя их

28 ноября 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Российские солдаты используют тактику в зоне СВО, вклиниваясь небольшими группами во вражеские позиции и поражая их Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты начали применять в зоне СВО на Украине новую тактику, сообщают военкоры «Русской весны». Она заключается в том, что подразделения ВС РФ малыми группами как бы вклиниваются в ряды украинских сил, тем самым сбивая их с толку и нарушая оборону противника. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине на 28 ноября — в материале URA.RU. Обозначения на карте Карта URA.RU Новая тактика российских солдат Военные РФ в последнее время на купянском, торецком, а также кураховском и других направлениях начали применять новую тактику — метод хирургически точных вклиниваний малыми группами в ключевых районах фронтовой зоны. Военкоры «Русской весны» отмечают, что таким образом ВС РФ удается дезорганизовать позиции противника, закрепляясь на стратегических территориях. Военкоры характеризуют такую тактику как авантюрную, но в то же время — эффективную. Так, удалось закрепиться в северной части левобережного Купянска, севернее Нью-Йорка, а также в направлении Нелеповки, передают журналисты. Харьковское направление Новость по теме Ракеты летят на Харьков: что сейчас происходит на горячем направлении фронта За ночь стало известно о нескольких достижениях российских военных под Харьковым. В частности, российские войска активно переправляются через реку Оскол, освобождая при этом населенные пункты в окрестностях. По словам военного эксперта, отставного подполковника ЛНР Андрея Марочко, в частности, идут боевые действия около населенного пункта Двуречная. Он отметил, что наступательные операции начались после ослабления позиций украинских войск в Харьковской области. Далее полный расчет ВСУ из 114-й бригады, задействованный в работе с беспилотниками, добровольно сдался в плен к российским военным в районе Харькова. Украинские бойцы сложили оружие перед российской группировкой войск «Запад» в районе Новомлынска. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил через свой канал в Telegram о ракетной атаке, которая произошла в городе, затронув один из его крупнейших районов. При этом официального подтверждения об ударе со стороны РФ не было. Также украиснкие СМИ писали о взрывах в Одессе. Украина продолжает атаковать Россию Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников. За ночь были поражены до 25 дронов противника. Летающие объекты зафиксировали над Кубанью, Крымом, Брянской и Ростовской областями, уточнили в Минобороны РФ. Подобные атаки со стороны Украины фиксируются постоянно. Очевидцы засняли момент удара дрона ВСУ в Краснодарском крае на видео. ВС РФ могли ударить по F-16 Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные ударили по украинскому аэродрому рядом с Вознесенском (Николаевская область). Атака привела к взрыву на объекте. Подпольщик предполагает, что в одном из ангаров мог находиться американский истребитель F-16, который может быть поврежден. Курское направление В Курской области сдались в плен 22 солдата ВСУ. Об этом сообщает ТАСС. Также сообщалось, что этой ночью на северо-востоке от Суджи российский расчет БПЛА, состоящий из членов чеченского подразделения «Ахмат», уничтожил иностранных военных, предположительно, одетых в форму НАТО. Торское и покровское направления Российские беспилотники успешно предотвратили попытку ВСУ направить подкрепления к своим подразделениям в Торском. Об этом сообщил Андрей Марочко. Он уточнил, что в результате удара БПЛА противник понес значительные потери. Помимо этого бойцы РФ с помощью дронов уничтожили на покровском (красноармейском) направлении украинскую бронетехнику и автотранспорт. Об этом сообщает ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские солдаты начали применять в зоне СВО на Украине новую тактику, сообщают военкоры «Русской весны». Она заключается в том, что подразделения ВС РФ малыми группами как бы вклиниваются в ряды украинских сил, тем самым сбивая их с толку и нарушая оборону противника. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине на 28 ноября — в материале URA.RU. Военные РФ в последнее время на купянском, торецком, а также кураховском и других направлениях начали применять новую тактику — метод хирургически точных вклиниваний малыми группами в ключевых районах фронтовой зоны. Военкоры «Русской весны» отмечают, что таким образом ВС РФ удается дезорганизовать позиции противника, закрепляясь на стратегических территориях. Военкоры характеризуют такую тактику как авантюрную, но в то же время — эффективную. Так, удалось закрепиться в северной части левобережного Купянска, севернее Нью-Йорка, а также в направлении Нелеповки, передают журналисты. За ночь стало известно о нескольких достижениях российских военных под Харьковым. В частности, российские войска активно переправляются через реку Оскол, освобождая при этом населенные пункты в окрестностях. По словам военного эксперта, отставного подполковника ЛНР Андрея Марочко, в частности, идут боевые действия около населенного пункта Двуречная. Он отметил, что наступательные операции начались после ослабления позиций украинских войск в Харьковской области. Далее полный расчет ВСУ из 114-й бригады, задействованный в работе с беспилотниками, добровольно сдался в плен к российским военным в районе Харькова. Украинские бойцы сложили оружие перед российской группировкой войск «Запад» в районе Новомлынска. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил через свой канал в Telegram о ракетной атаке, которая произошла в городе, затронув один из его крупнейших районов. При этом официального подтверждения об ударе со стороны РФ не было. Также украиснкие СМИ писали о взрывах в Одессе. Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников. За ночь были поражены до 25 дронов противника. Летающие объекты зафиксировали над Кубанью, Крымом, Брянской и Ростовской областями, уточнили в Минобороны РФ. Подобные атаки со стороны Украины фиксируются постоянно. Очевидцы засняли момент удара дрона ВСУ в Краснодарском крае на видео. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные ударили по украинскому аэродрому рядом с Вознесенском (Николаевская область). Атака привела к взрыву на объекте. Подпольщик предполагает, что в одном из ангаров мог находиться американский истребитель F-16, который может быть поврежден. В Курской области сдались в плен 22 солдата ВСУ. Об этом сообщает ТАСС. Также сообщалось, что этой ночью на северо-востоке от Суджи российский расчет БПЛА, состоящий из членов чеченского подразделения «Ахмат», уничтожил иностранных военных, предположительно, одетых в форму НАТО. Российские беспилотники успешно предотвратили попытку ВСУ направить подкрепления к своим подразделениям в Торском. Об этом сообщил Андрей Марочко. Он уточнил, что в результате удара БПЛА противник понес значительные потери. Помимо этого бойцы РФ с помощью дронов уничтожили на покровском (красноармейском) направлении украинскую бронетехнику и автотранспорт. Об этом сообщает ТАСС.