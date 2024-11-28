Украинские аналитики сообщают о новой тактике российских войск, которая серьезно дезорганизует оборонительные порядки ВСУ. По их данным, российские подразделения применяют метод хирургически точных вклиниваний в ключевых районах, таких как Торецк, Курахово и Купянск.
«Это довольно авантюрно, но сильно дезорганизует локальную систему нашей обороны», — приводит слова украинских экспертов telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что российские бойцы, проникая отдельными группами в боевые порядки ВСУ и закрепляясь в стратегически важных зданиях, значительно ослабляют украинскую оборону.
Также российские подразделения успешно использовали эту тактику на нескольких направлениях. Например, недавно они смогли прорваться вдоль железнодорожного пути и закрепиться в северной части левобережного Купянска, также проведя аналогичные операции севернее Нью-Йорка в направлении Нелеповки.
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