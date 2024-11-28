На Украине заявили о новой тактике российских войск, сбивающей оборону ВСУ

«РВ»: ВС РФ новой тактикой ВС РФ дезорганизует украинскую оборону
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Подразделения ВС РФ стали применять новую тактику, разрушающую оборону ВСУ
Подразделения ВС РФ стали применять новую тактику, разрушающую оборону ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские аналитики сообщают о новой тактике российских войск, которая серьезно дезорганизует оборонительные порядки ВСУ. По их данным, российские подразделения применяют метод хирургически точных вклиниваний в ключевых районах, таких как Торецк, Курахово и Купянск.

«Это довольно авантюрно, но сильно дезорганизует локальную систему нашей обороны», — приводит слова украинских экспертов telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что российские бойцы, проникая отдельными группами в боевые порядки ВСУ и закрепляясь в стратегически важных зданиях, значительно ослабляют украинскую оборону.

Также российские подразделения успешно использовали эту тактику на нескольких направлениях. Например, недавно они смогли прорваться вдоль железнодорожного пути и закрепиться в северной части левобережного Купянска, также проведя аналогичные операции севернее Нью-Йорка в направлении Нелеповки.

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Украинские аналитики сообщают о новой тактике российских войск, которая серьезно дезорганизует оборонительные порядки ВСУ. По их данным, российские подразделения применяют метод хирургически точных вклиниваний в ключевых районах, таких как Торецк, Курахово и Купянск. «Это довольно авантюрно, но сильно дезорганизует локальную систему нашей обороны», — приводит слова украинских экспертов telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что российские бойцы, проникая отдельными группами в боевые порядки ВСУ и закрепляясь в стратегически важных зданиях, значительно ослабляют украинскую оборону. Также российские подразделения успешно использовали эту тактику на нескольких направлениях. Например, недавно они смогли прорваться вдоль железнодорожного пути и закрепиться в северной части левобережного Купянска, также проведя аналогичные операции севернее Нью-Йорка в направлении Нелеповки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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