Патриарх Кирилл: мигранты угрожают русскому миру

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Патриарх Кирилл подчеркнул, что церковь не выступает за дискриминацию, однако нельзя следовать политике замалчивания
Патриарх Кирилл подчеркнул, что церковь не выступает за дискриминацию, однако нельзя следовать политике замалчивания Фото:

Патриарх Кирилл выразил обеспокоенность непропорциональным замещением коренного населения России мигрантами. Это, по его мнению, может привести к критическому культурному дисбалансу и социальному недовольству. 

«Непропорциональное замещение коренного населения мигрантами, носителями иного цивилизационного кода, иного исторического опыта может привести к критическому культурному дисбалансу в нашей стране, а это, в свою очередь, несет несомненную угрозу русскому миру, ценностным ядром которого является православие», — заявил патриарх Кирилл на пленуме Всемирного русского народного собора (ВРНС), его слова передали РИА Новости. Он подчеркнул, что последователи радикального исламизма и экстремизма могут оказывать сильное влияние на мигрантов, а это угрожает российской государственности.

При этом Патриарх Кирилл отметил, что православная церковь не поддерживает дискриминацию по национальным или религиозным признакам, поскольку сама столкнулась с подобным притеснением в прошлом. Но он раскритиковал политику замалчивания, которой придерживаются некоторые региональные власти. Патриарх Кирилл указал на то, что такой подход лишь усугубляет общественное недовольство.

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Патриарх Кирилл выразил обеспокоенность непропорциональным замещением коренного населения России мигрантами. Это, по его мнению, может привести к критическому культурному дисбалансу и социальному недовольству.  «Непропорциональное замещение коренного населения мигрантами, носителями иного цивилизационного кода, иного исторического опыта может привести к критическому культурному дисбалансу в нашей стране, а это, в свою очередь, несет несомненную угрозу русскому миру, ценностным ядром которого является православие», — заявил патриарх Кирилл на пленуме Всемирного русского народного собора (ВРНС), его слова передали РИА Новости. Он подчеркнул, что последователи радикального исламизма и экстремизма могут оказывать сильное влияние на мигрантов, а это угрожает российской государственности. При этом Патриарх Кирилл отметил, что православная церковь не поддерживает дискриминацию по национальным или религиозным признакам, поскольку сама столкнулась с подобным притеснением в прошлом. Но он раскритиковал политику замалчивания, которой придерживаются некоторые региональные власти. Патриарх Кирилл указал на то, что такой подход лишь усугубляет общественное недовольство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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