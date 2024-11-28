Патриарх Кирилл: мигранты угрожают русскому миру

Патриарх Кирилл выразил обеспокоенность непропорциональным замещением коренного населения России мигрантами. Это, по его мнению, может привести к критическому культурному дисбалансу и социальному недовольству.
«Непропорциональное замещение коренного населения мигрантами, носителями иного цивилизационного кода, иного исторического опыта может привести к критическому культурному дисбалансу в нашей стране, а это, в свою очередь, несет несомненную угрозу русскому миру, ценностным ядром которого является православие», — заявил патриарх Кирилл на пленуме Всемирного русского народного собора (ВРНС), его слова передали РИА Новости. Он подчеркнул, что последователи радикального исламизма и экстремизма могут оказывать сильное влияние на мигрантов, а это угрожает российской государственности.
При этом Патриарх Кирилл отметил, что православная церковь не поддерживает дискриминацию по национальным или религиозным признакам, поскольку сама столкнулась с подобным притеснением в прошлом. Но он раскритиковал политику замалчивания, которой придерживаются некоторые региональные власти. Патриарх Кирилл указал на то, что такой подход лишь усугубляет общественное недовольство.
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