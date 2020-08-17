Психика влияет на тяжесть и лечение коронавируса

Депрессия и повышенная тревожность являются самыми опасными состояниями при заражении коронавирусом. Как выяснила международная группа ученых, психические расстройства неразрывно связаны с риском заражения, тяжелого течения и смерти от SARS-CoV-2.
«Препандемические психические расстройства связаны с повышенным риском COVID-19 и особенно тяжелой формы, приводящей к смерти», — цитирует выводы авторов исследования «Известия». Ученые изучили состояние 421 тысяч британцев во время болезни, среди которых почти 51 тысяча были люди с психическими расстройствами.
Выяснилось, что у пациентов с психологическими проблемами организм чаще приводил к изменению иммунных реакций, поэтому они перенесли болезнь тяжелее. Этим людям оказалось сложнее соблюдать социальную дистанцию, правильно носить маски и ограничивать контакты, пояснила сотрудница Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Елена Белова. По ее словам, принимаемые для лечения психических расстройств препараты также могут оказывать негативное влияние на течение и исход болезни.
Врачи предупредили о риске суицида среди пациентов с COVID-19. Медики считают, что причиной тяжелых последствий может стать боязнь заразить близких и повторно заболеть, а также финансовые потери за время лечения.
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