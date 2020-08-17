17 августа 2020

Психика влияет на тяжесть и лечение коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, ноги, сандалии, душевнобольной
Психические расстройства осложняют болезнь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Депрессия и повышенная тревожность являются самыми опасными состояниями при заражении коронавирусом. Как выяснила международная группа ученых, психические расстройства неразрывно связаны с риском заражения, тяжелого течения и смерти от SARS-CoV-2.

«Препандемические психические расстройства связаны с повышенным риском COVID-19 и особенно тяжелой формы, приводящей к смерти», — цитирует выводы авторов исследования «Известия». Ученые изучили состояние 421 тысяч британцев во время болезни, среди которых почти 51 тысяча были люди с психическими расстройствами.

Выяснилось, что у пациентов с психологическими проблемами организм чаще приводил к изменению иммунных реакций, поэтому они перенесли болезнь тяжелее. Этим людям оказалось сложнее соблюдать социальную дистанцию, правильно носить маски и ограничивать контакты, пояснила сотрудница Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Елена Белова. По ее словам, принимаемые для лечения психических расстройств препараты также могут оказывать негативное влияние на течение и исход болезни.

Врачи предупредили о риске суицида среди пациентов с COVID-19. Медики считают, что причиной тяжелых последствий может стать боязнь заразить близких и повторно заболеть, а также финансовые потери за время лечения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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