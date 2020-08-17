В собственности главы Пуровского района ЯНАО Андрея Нестерука есть земельный участок с домом, гаражом и баней, причем баня по площади не намного меньше дома, следует из опубликованной декларации чиновника. У его жены в собственности две квартиры, а проживает семья на служебной жилплощади.
Нестерук, заработавший в 2019 году 10,6 млн рублей, является собственником земельного участка (1285 кв.м) с жилым домом (164 кв.м), гаражем (48 кв.м) и баней (100 кв.м), а также снегоходом Yamaha. Жена главы администрации, заработав в прошлом году всего 792,4 тысячи рублей, владеет двумя квартирами (50 кв.м и 84 кв.м), супруги и несовершеннолетний ребенок проживают в квартире площадью 149,4 кв.м, находящейся в их пользовании.
Доходы главы и его супруги за год практически не изменились. Нестерук и его жена в 2018 году заработали 10,5 млн рублей и 734,1 тысячи рублей соответсвенно.
Для сравнения: исполняющий обязанности главы Пуровского района ЯНАО Антон Колодин, ранее работавший в окружном депприроды, в 2019 году заработал 6,3 млн рублей. По данным декларации, он не имеет движимого или недвижимого имущества, в совместном пользовании с двумя несовершеннолетними детьми у чиновника находится квартира площадью 126,7 кв. м.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что Андрей Нестерук вышел в отпуск, его место занял недавно назначенный замом Антон Колодин, до этого работавший в окружном депприроды. По информации источников во властных структурах, уже в сентябре исполняющий обязанности главы района будет назначен на постоянной основе.
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