Дата и место похорон Гули пока не названы Фото: Instagram Надира Салифова

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Полиция Анталии разрешила родственникам 47-летнего вора в законе Надира Салифова по кличке Гули забрать его тело. На автомобиле частной похоронной компании его вывезли после вскрытия, сообщает турецкое издание Sondakika.com.

Встретить из морга Гули пришли более десяти человек во главе с двоюродным братом погибшего Бахтияром Мурадовым. При этом было заявлено, что Гули похоронят в Стамбуле, так как вся семья Салифова живет в Турции. Однако позже появилась информация, что Гули могут похоронить рядом с могилой отца на кладбище в бакинском поселке Бакиханов. В любом случае дата похорон еще не назначена, так как нужно время, чтобы смогли приехать криминальные авторитеты из разных стран мира, кто захочет проводить погибшего.

Как уже писало URA.RU, Гули был застрелен в Анталии в номере пятизвездочного отеля Alva donna exclusive hotel spa своим телохранителем 25-летним Хаганом Зейналовым по кличке Хан Ахмедлинский. Сообщается, что заказчиком убийства стали люди из окружения Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский), убитого 18 августа 2016 года по приказу Гули. Зейналов заранее был внедрен к Гули, заслужил доверие и попал в ближайшее окружение мафиози. На четвертую годовщину смерти Ленкоранского он показательно расстрелял Гули. После убийства Хан пытался скрыться на машине своего сообщника 26-летнего Амира Гамиджи, но был задержан полицейскими. Сотрудники полиции установили, что Гули находился в Турции нелегально, так как еще в 2018 году был депортирован из страны.

Гули отсидел в колонии 22 года, освободился осенью 2017 года и уехал в Турцию. Еще сидя в колонии, он подмял под себя большинство овощных рынков страны и стал долларовым миллиардером — первыми присягнули ему и стали платить дань торговцы из Свердловской области, затем он взял под контроль Сибирь и юг России, три рынка в Москве платили ему дань.