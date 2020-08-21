Омские врачи разрешили везти Навального в Германию

Омские врачи разрешили перевозку Алексея Навального в Германию. Об этом жене юриста сообщил главврач БСМП №1.
«Его [Навального] транспортируют в немецкую клинику», — пишет telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на медиков. Отмечается, что состояние главы ФБК стабилизировалось.
До этого в больнице заявляли, что консилиум медиков принял решение оставить Навального в больнице до стабилизации его состояния, а Юлия Навальная обращалась к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить перевозку ее мужа.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно сел в Омске, Навального доставили в БСМП №1. Он впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Соратники Навального заявляли, что его отравили, однако врачи уверяли, что не нашли в организме юриста ядов. По мнению омских медиков, причиной состояния Навального стало падение уровня глюкозы во время взлета самолета, напоминает «Пятый канал».
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