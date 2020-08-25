В Курганской области снизилась миграционная убыль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Миграционная убыль населения Курганской области с начала года сократилась на 39%. Несмотря на это, численность жителей в регионе продолжает сокращаться, в том числе за счет высокой смертности, которая превышает рождаемость в 1,7 раза. Такие данные содержатся в отчете Свердловскстата.

«По сравнению с январем-маем предыдущего года число прибывших [в регион] сократилось на 1 235 человек (на 12,3%), а число выбывших — на 1 646 человек (на 14,9%). Миграционная убыль населения по сравнению с предыдущим годом снизилась на 39%», — отмечается в отчете. За счет международной миграции население области сократилось на 111 человек. Из-за границы в регион приехало 633 человека (большая часть — из Казахстана, Таджикистана, Азербайджана и Украины). Выехали в другие страны 744 человека.

Численность населения Курганской области с начала года сократилась на 2 847 человек и составляла на 1 июня 824 319 человек. Значительный вклад в это внесла естественная убыль (77,4%). С января по июнь в области родилось 3 550 младенцев (снижение рождаемости на 4%), умерло 6 118 человек (снижение на 7,6%). Ранее курганские врачи объясняли, что количество младенцев в регионе снижается, так как уменьшилось число женщин, которые могут рожать.

Наиболее распространенными причинами смерти в регионе остаются болезни системы органов кровообращения (38,8%) и онкология (15,7%). Кроме того, за отчетный период зарегистрировано 36 убийств, 112 самоубийств, 50 случаев смертельного отравления алкоголем.