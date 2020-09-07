Ямальское отделение КПРФ высмеяло конкурентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Региональное отделение КПРФ в ЯНАО поиздевалось над конкурентами на выборах в окружное заксобрание. Первый секретарь ячейки коммунистов в Салехарде Людмила Журавлева опубликовала карикатурную версию бюллетеня, в которой высмеиваются партии-участники. Пост появился на странице Журавлевой во «ВКонтакте».

«Вот так должен выглядеть бюллетень по выборам депутатов в законодательное собрание ЯНАО», — написала коммунистка, прикрепив рисунок ямальского бюллетеня, на котором каждая партия символически изображена в виде белого медведя. Каждый из них имеет черты, которые, по мнению коммунистов, присущи их конкурентам.

Например, медведь №1, символизирующий «Справедливую Россию», прикрывается оранжевым фиговым листком — в знак того, что, по словам членов КПРФ, эсеры «окончательно утратили оппозиционность на Ямале». Медведь №3, повернутый спиной к зрителю, означает партию «Родина», список кандидатов которых состоит из жителей из других регионов. «Вот мишка и смотрит с тоской на малую родину», — объяснили коммунисты.

Сатирически была показана и Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС). Ее КПРФ изобразила в виде медведя №4 в красной шапке, намекнув, что кроме головного убора, «ничего красного в нем нет».

«Мы уже неоднократно говорили о том, что есть две политические силы в России: КПРФ и все остальные, — прокомментировала URA.RU глава реготделения КПРФ, кандидат по округу №8 Елена Кукушкина. — Выборы в заксобрание ЯНАО еще раз это подтвердили: выставление псевдо-коммунистов на выборах, где в списках стоят только работники администраций и бюджетники, нескольких абсолютно неизвестных партий. Провокации, устроенные псевдо-оппозицией против КПРФ, не дали своего результата. Народ опустил их ниже плинтуса».

Фото: Людмила Журавлева, «ВКонтакте»