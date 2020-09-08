Замминистра просвещения РФ передал ЯНАО установки по дистанту

Дистанционный формат учебы в школах не сможет заменить традиционный, заявил замминистра Виктор Басюк Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель главы Министерства просвещения РФ Виктор Басюк прибыл в ЯНАО с рабочим визитом. Это подтвердили в пресс-службах окружного правительства и администрации Салехарда. В ходе поездки замминистра сообщил ямальским чиновникам, что дистанционный формат обучения не станет постоянным в школах.

«И дети, и родители, и учителя ждали с нетерпением возвращения в школу. Мы поняли, что дистанционное обучение не способно заменить привычный процесс очного обучения. Учеба — это не просто передача информации от учителя к ученику, это общение и воспитание через общение», — заявил Басюк на совещании с участием педагогов. При этом он подчеркнул, что опыт дистанта, накопленный за время пандемии коронавируса, «станет ресурсом для дальнейшего развития».

Отдельно федеральный чиновник встретился с мэром Салехарда Алексеем Титовским и главой департамента образования ЯНАО Мариной Кравец. Они доложили Басюку, как в окружной столице выполняется нацпроект «Образование». Замминистра в свою очередь отметил, что сейчас первостепенная задача ямальских властей — обеспечить безопасность детей в период пандемии.

В начале августа об отмене дистанта в школах заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Источники URA.RU, однако, высказывали опасения, что к середине сентября учеников вновь отправят на дистанционное обучение. Окружной департамент образования заявлял, что такая форма обучения может сохраниться для одной категории учеников — студентов-заочников ямальских колледжей.