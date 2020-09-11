ЦИК проверит голосование в курганском автобусе

В Курганской области избирательный участок работал в автобусе Фото с сайта телеканала 360

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Случаи голосования вне избирательных участков, которые активно обсуждались россиянами, проверят представители Центральной избирательной комиссии России. В сводку, обсуждаемую в Москве, попало и голосование в микроавтобусе, которое проходило в Курганской области. Об этом пишет телеканал 360.

Издание сообщает, что в ЦИК обсудили резонансные случаи и необычные места для участков. «По голосованию также отчитались представители Курганской области. Там голосование проходило в микроавтобусе», — сообщает телеканал.

Речь идет об избирательном участке №808 в Шадринске. Фото появилось в соцсети с подписью: «Голосование в маршрутке живёт!».

Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что голосование на придомовых территориях организовано в 28 регионах. В одной из деревень в России, к примеру, устроили избирательный участок на большом пне. Ролик попал на телевидение. В другом случае участок для голосования был на остановке общественного транспорта.

Памфилова заявила, что ЦИК проанализировал все плюсы и минусы такого голосования на придомовых территориях и сделал выводы. По ее словам, подобные публикации породили целую «волну мистификаций». Каждый случай будут разбирать, чтобы все эти мистификации развеять.

Выборы в Курганскую облдуму проходят с 11 по 13 сентября. Жители региона также выбирают депутатов Шадринской гордумы и 22 районных дум.