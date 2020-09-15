В Кургане начали строить рынок, который составит конкуренцию скандальной Некрасовской ярмарке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некрасовская ярмарка в Кургане, где поджигали павильон, становится более конфликтным местом. Обострится борьба за покупателей между крытым рынком, который строят курганцы, и ярмаркой, куда заходят тюменцы. Таким мнением с URA.RU поделились инсайдеры.

«После появления там крытого рынка торговля, которая сейчас бойко ведется на Некрасовской ярмарке, затихнет. Людям приятнее будет посещать аналог ТЦ. Конкуренция будет не в пользу ярмарки», — поделился мнением один из источников, знакомых с ситуацией.

Он уточнил, что, по его информации, конечными бенефициарами планируемой реконструкции ярмарки будут представители Тюмени. «Не всем курганцам это нравится. Есть много противников этой идеи», — уточнил источник.

Другой осведомленный курганец пояснил, что рынок за ярмаркой строит известный бизнесмен. «Буржуй — наш местный олигарх. В свое время хотел Некрасовский рынок забрать. Он 100% коммерсант без всяких связей с криминалом. Имеет бизнес в Кургане и Екатеринбурге», — отметил инсайдер. Участком предприниматель владеет с 2013 года.

Инсайдеры так же припомнили, что у предпринимателя был давний спор с мэрией по выходу на улицу Машиностроителей. «Но, вероятно, вопрос решен. Во всяком случае, в проекте реконструкции ярмарки предусмотрен заезд. Может, есть определенные договоренности и конфликта не будет. Посмотрим», — пояснил источник.

На сайте мэрии в реестре выданных разрешений на строительство указан участок по адресу ул. Некрасова, 9б. Разрешение выдано физлицу в июне 2020 года на возведение крытого рынка. В администрацию Кургана направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Телефонным номером бизнесмена, строящего рынок, редакция не располагает.