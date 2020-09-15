Курганский глава ездил на служебной машине по выходным

Глава села пользовался машиной по праздникам и на выходных (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главу одного из сел Шатровского района (Курганская область) привлекли к административной ответственности за то, что он ездил на служебной машине по праздникам и на выходных. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Не имея на то законных полномочий, управляя транспортным средством самостоятельно, на протяжении 2019 года [глава] осуществил 4 поездки на служебном автомобиле за пределы Шатровского района в города Шадринск и Курган», — рассказали в прокуратуре. Представители ведомства добавили, что он ездил на машине в выходные и праздничные дни.

Руководителя села обвинили в самоуправстве. Мировой судья Шатровского судебного района привлек главу к административной ответственности и назначил ему наказания в виде предупреждений.

В начале года главврача Белозерской больницы оштрафовали на 300 рублей за то, что она ездила на концерты в Курган на служебном автомобиле. В областном депздраве объяснили, что машину использовала не главврач, а водитель. Данную ситуацию прокомментировала телеведущая Ксения Собчак.