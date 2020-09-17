Госдуме предложили изменить Бюджетный кодекс ради выплат семьям

Бюджетный кодекс нуждается в изменении ради новых соцвыплат Фото: Pixabay.com

В Госдуму внесен проект поправок в Бюджетный кодекс РФ, которые позволят финансировать выплаты семьям с детьми и лечение детей за счет дополнительных доходов, полученных от изменений НДФЛ. Документ опубликован в электронной базе данных парламента.

«По поручению президента все дополнительные доходы, получаемые от этих мер [изменений НДФЛ], должны быть направлены на определенные цели. Так допдоходы от обложения процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов, процентов, выплачиваемых нерезидентам, должны направляться на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудноспособным лицам», — пишет «Интерфакс».

Сейчас, несмотря на то, что НДФЛ является федеральным налогом, поступления от него зачисляются в региональные и местные бюджеты. Однако соцвыплаты, о которых сказано выше, относятся к полномочиям РФ и производятся из федеральной казны. В связи с этим в Бюджетный кодекс необходимо внести поправки, которые позволят в полном объеме зачислять в федеральный бюджет допдоходы от НДФЛ.

В среду правительство России рассмотрело законопроект о повышении налога на доходы физических лиц до 15% для тех граждан, чей годовой заработок превышает 5 млн рублей. Сама инициатива принадлежит президенту страны Владимиру Путину. Повышенные налогом, по его словам, будет облагаться только та сумма, которая превышает указанный порог. Деньги, которые государство получит от повышения ставки (порядка 60 млрд рублей), пойдут на лечение дорогостоящих болезней детей.