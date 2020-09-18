Количество бедных в стране увеличилось на 1,3 миллион человек Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

К концу недели цены на нефть преодолели отметку в 40 долларов за баррель. С момента закрытия пятничных торгов, ноябрьские нефтяные контракты показали рост на 0,12 долларов и закрепились на отметке 43,09 долларов за бочку. Техасская WTI за ночь набрала 0,03 долларов — до 40,97 долларов за баррель.

Рост цен в нефтяных фьючерсах, по мнению экспертов, не придаст стабильности отечественной валюте . Связано это как с политической напряженностью, так и с «невыгодностью крепкого рубля для российского правительства», считают аналитики. Подтверждается и данным «Московской биржи». К моменту закрытия вчерашних торгов евро торгуется на отметке в 89,66 рублей (+71 копейка), доллар — 75,68 рублей (+39 копеек).

Ситуация в России

Число россиян с доходом ниже прожиточного минимума во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилось на 1,3 миллиона. Таким образом, в настоящее время количество бедных жителей страны составляет 19,9 миллионов человек, или 13,5% от всего населения РФ.

Для выпускников российских вузов хотят ввести студенческий капитал в полмиллиона рублей. С таким предложением выступил депутат Госдумы Федот Тумусов. По мнению парламентария, данная сумма позволит молодым специалистам выехать и обустроиться в другом регионе, где они смогут принести максимальную пользу.

Зампредседателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Морозов предложил выдавать студенческий капитал специалистам, направляющимся на работу на Крайний Север, Дальний Восток, либо в сельскую местность, где ощущается нехватка квалифицированных кадров. В качестве удачного примера он назвал другие реализованные в стране программы по миграции учителей и врачей.

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% . Связано это с благоприятным прогнозами финансового регулятора по росту восстановления экономики, а также снижению дезинфляционных рисков.

На фоне пандемии россияне начали активно скупать иностранную валюту. По данным ЦБ РФ, в феврале граждане, купившие валюту на сумму более пяти тысяч долларов в общей сложности приобрели 31,6 $ миллионов, в марте — 44,21 миллиона. Уже в мае и июне объем купленной валюты увеличился до 310,6 и 607,2 миллионов долларов соответственно.

Ситуация в мире

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал международное сообщество финансировать здравоохранение , чтобы избежать новых эпидемий. Кроме того, по словам директора организации, средства потребуются для покрытия расходов на вакцины и диагностические инструменты.

США и Евросоюз договорились ввести новые санкции в отношении Белоруссии . Зампомощника госсекретаря СЩА по делам Европы и Евразии Джордж Кент, заявил, что ограничительные меры в отношении РБ будут введены уже в начале, или середине следующей недели.

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил о возобновлении добычи нефти в стране . Речь идет о вышках, расположенных на подконтрольной ЛНА территории.

Власти Украины готовят пакет законопроектов по реинтеграции Донбасса . Он будет содержать разъяснения по коллаборантам и порядке амнистии.

Прогнозы и мнения экспертов

Решение Центробанка сохранить ключевую ставку приведет к росту спроса на ипотечное кредитование. По мнению директора риэлторской компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, срок субсидированной ставке по ипотеке ограничен, поэтому в ближайшее время частные инвесторы начнут вкладывать средства в недвижимость.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал власти продолжить антикризисные выплаты. По его словам, за время пандемии из резервного фонда на финансирование дефицита бюджета было направлено порядка 3,6 миллиарда рублей, что позволяет увеличить объем средств на финансовую поддержку граждан.