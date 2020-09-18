К концу недели цены на нефть преодолели отметку в 40 долларов за баррель. С момента закрытия пятничных торгов, ноябрьские нефтяные контракты показали рост на 0,12 долларов и закрепились на отметке 43,09 долларов за бочку. Техасская WTI за ночь набрала 0,03 долларов — до 40,97 долларов за баррель.
Рост цен в нефтяных фьючерсах, по мнению экспертов,
Ситуация в России
Число россиян с доходом ниже прожиточного минимума во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилось на 1,3 миллиона. Таким образом, в настоящее время количество бедных жителей страны составляет 19,9 миллионов человек, или 13,5% от всего населения РФ.
Для выпускников российских вузов хотят ввести студенческий капитал в полмиллиона рублей. С таким предложением выступил депутат Госдумы Федот Тумусов. По мнению парламентария, данная сумма позволит молодым специалистам выехать и обустроиться в другом регионе, где они смогут принести максимальную пользу.
Зампредседателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Морозов предложил выдавать студенческий капитал специалистам, направляющимся на работу на Крайний Север, Дальний Восток, либо в сельскую местность, где ощущается нехватка квалифицированных кадров. В качестве удачного примера он назвал другие реализованные в стране программы по миграции учителей и врачей.
Совет директоров Банка России принял решение
На фоне пандемии россияне начали активно скупать иностранную валюту. По данным ЦБ РФ, в феврале граждане, купившие валюту на сумму более пяти тысяч долларов в общей сложности приобрели 31,6 $ миллионов, в марте — 44,21 миллиона. Уже в мае и июне объем купленной валюты увеличился до 310,6 и 607,2 миллионов долларов соответственно.
Ситуация в мире
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал международное сообщество
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Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил о
Власти Украины готовят
Прогнозы и мнения экспертов
Решение Центробанка сохранить ключевую ставку приведет к росту спроса на ипотечное кредитование. По мнению директора риэлторской компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, срок субсидированной ставке по ипотеке ограничен, поэтому в ближайшее время частные инвесторы начнут вкладывать средства в недвижимость.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал власти продолжить антикризисные выплаты. По его словам, за время пандемии из резервного фонда на финансирование дефицита бюджета было направлено порядка 3,6 миллиарда рублей, что позволяет увеличить объем средств на финансовую поддержку граждан.
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