Коронавирус в Тюменской области отыгрывает позиции

В Тюменской области за последние сутки зарегистрировано 65 случаев заражения COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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За последние сутки в Тюменской области коронавирус подтвердился у 65 человек. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. В последний раз такой показатель заболеваемости был зарегистрирован 13 августа. Днем ранее инфекцию диагностировали у 62 жителей региона.

«Тюменская область — 65 [подтвержденных фактов заражения коронавирусом за стуки]», — указывает в своем сообщении федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Подробностей об очагах распространения инфекции не приводится. Случаев новых смертей не зарегистрировано.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 8881 тюменца. Общее число выздоровевших составляет 7411 человек. Таким образом, разрыв между поступившими в больницы с диагнозом коронавирус и выписанными из нее увеличился до 16,6%. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области режим повышенной готовности продлен до 28 сентября.