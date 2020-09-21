21 сентября 2020
20 сентября 2020

В курганском парке после ремонта сломали забор. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Парк Победы после снятия ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Курган, дедушка, парк победы, мужчина, детская коляска
Забор сломали в парке Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в парке Победы, который недавно отремонтировали, сломали забор. Об этом житель города сообщил на портале «Обратись».

«Сломан забор», — указано в обращении. Автор жалобы отметил, что забор сломан в парке Победы со стороны Курганского областного музыкального колледжа им. Шостаковича.

На фотографии видно, что сломан один из пролетов забора. Вопросы по данной теме были направлены в пресс-службу администрации Кургана.

Местные власти потратили на реставрацию парка Победы более 32 миллионов рублей. Реконструкция парка была закончена в 2020 году. В июле горожане жаловались на то, что в нем возле фонтана проваливались тротуары. Позже проблема была устранена.

На фотографии видно, что в парке сломан один пролет забора
Фото: портал «Обратись»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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