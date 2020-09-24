В Курганской области худший результат по COVID с начала августа

В Курганской области продолжается рост новых случаев заражения коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в Курганской области зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб. В последний раз такое количество заболевших фиксировалось 2 августа.

«На 25 сентября в Курганской области лабораторно подтверждены 33 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. При этом 22 случая выявлено в областном центре. Также новые заболевшие есть в Шадринске, Сафакулевском и Каргапольском районах, Шумихинском и Макушинском округах.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 3675 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В последние сутки по выздоровлению выписаны 31 человек. По данным федерального оперативного штаба, с начала пандемии до 25 сентября в Курганской области от коронавируса скончались 29 человек.

15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.