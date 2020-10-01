В думе курганского протестного города раскол

В Шадринске депутаты гордумы разделили портфели Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Во вновь избранной гордуме Шадринска (Курганская область), считающегося протестным городом из-за политических скандалов, раскол. Депутаты не поделили портфели. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров, близких к думе.

«Поводом для скандала стало распределение портфелей во вновь избранном составе гордумы. Кульминацией конфликта стал выход из состава фракции „Единой России“ депутата Григория Задорина после того, как единороссы отказались поддержать его кандидатуру на должность председателя комиссии по развитию городского хозяйства», — рассказал один из источников.

Другой добавил, что Задорин — достойный кандидат на этот пост. «У него опыт огромный. Из всех депутатов именно он досконально разбирается в нюансах развития города и землепользования. Странно, что депутаты не поддержали его», — поделился инсайдер.

Задорин предложил свою кандидатуру на должность руководителя комиссии в порядке самовыдвижения. За него проголосовали 5 депутатов из 24. Большинство отдали свои голоса за Вячеслава Велижанцева — директора Шадринского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.

Получить комментарии Григория Задорина URA.RU не удалось. На телефонные звонки он не ответил. Поговорить не получилось и с председателем думы Владимиром Пикалиным, трубку в думе никто не снял. На работе Велижанцева агентству ответили, что он сегодня уехал в Курган.

Шадринск стали называть протестным городом после серии политических скандалов. Бывшего спикера Анатолия Черных депутаты раньше срока отправили в отставку. Затем его отстранили от выборов. Уральский полпред Николай Цуканов на окружном совещании в Челябинске 14 августа назвал Шадринск одним из очагов конфликтности на выборах в УрФО.