В Тюмени завершилось расследование второго дела о нанесении ущерба Абалакскому заказнику — в размере 1,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК по Тюменской области. Виновником выступает прораб компании «Промэкскавация», а сумма первоначального ущерба была снижена почти в тысячу раз, утверждают инсайдеры URA.RU в силовых структурах.
«Прораб подозревался в совершении преступления, предусмотренного статьей 262 УК РФ», — сообщает пресс-служба ведомства. По их версии, с 2018 по 2019 год он организовал на территории Абалакского заказника стоянку для транспорта, работавшего на добыче песка. Было повреждено 44 тыс. кв. м. земли.
Сумма ущерба составила 1,7 млн рублей. Источники URA.RU утверждают — первоначально он составлял 1,4 млрд рублей. «По заключению экспертизы необратимого ущерба почве нанесено не было. Поэтому и снизили», — объясняет инсайдер.
В «Промэкскавации» подтвердили, что обвиняемым выступает их сотрудник. «По результатам экспертизы плодородный слой восстановится за год. Государство предложило выбор — восстановить почву, либо оплатить рекультивацию в размере 1,7 млн рублей. Мы выбрали второе», — сообщил URA.RU управляющий компании Сергей Селюк. По его мнению, причиной завышения ущерба стала некомпетентность сотрудников департамента недропользования. Агентство направило в ведомство официальный запрос.
Ранее URA.RU сообщало, что региональный СК уже расследует одно дело о нанесении ущерба Абалакскому заказнику в размере 2,3 млрд рублей. Фигурантом по нему выступает экс-глава Тобольского района Юрий Батт. Как пояснили в ведомстве, оно до сих пор находится в стадии расследования.
Подписывайтесь на URA.RU в