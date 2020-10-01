В тюменском районе выбрали главу

В Сорокинском районе Тюменской области избрали главу. Им стал действующий руководитель муниципалитета Александр Агаев. Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области. Данную должность чиновник занимает с 2015 года.
«2 октября депутаты Думы Сорокинского муниципального района единогласно приняли решение об избрании Агаева главой района», — отмечает оперштаб. В решении местной думы не указано количество кандидатов на должность и их имена. Также из документа непонятно, как прошло голосование по кандидатуре.
Александр Агеев начал карьеру чиновника в 2010 году с должности главы администрации Сорокинского муниципального района. А в 2015 году стал главой района.
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