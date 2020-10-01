01 октября 2020
30 сентября 2020

В тюменском районе выбрали главу

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Избирательный участок по общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Курган, пустое кресло, флаг россии, триколор, избирательнй участок, общероссийское голосование
Александр Агаев занимает должность главы района уже пять лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сорокинском районе Тюменской области избрали главу. Им стал действующий руководитель муниципалитета Александр Агаев. Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области. Данную должность чиновник занимает с 2015 года.

«2 октября депутаты Думы Сорокинского муниципального района единогласно приняли решение об избрании Агаева главой района», — отмечает оперштаб. В решении местной думы не указано количество кандидатов на должность и их имена. Также из документа непонятно, как прошло голосование по кандидатуре.

Александр Агеев начал карьеру чиновника в 2010 году с должности главы администрации Сорокинского муниципального района. А в 2015 году стал главой района.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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