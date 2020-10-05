Звезда «Уральских пельменей» опубликовал кадры из больницы. Видео

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Сергей Исаев, интервью. Екатеринбург, исаев сергей
Сергей Исаев пообещал, что «Уральские пельмени» скоро вернутся на сцену Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Артист «Уральских пельменей» Сергей Исаев выложил в Instagram видео из больницы. Комик заявил, что участники шоу сейчас делают анализы.

«Впереди долгожданные концерты „Уральских пельменей“. Мы заботимся не только о своем здоровье, но и о вашем тоже. Мы делаем анализы», — заявил Исаев. Юморист надеется на взаимность и понимание зрителей. «Уральские пельмени» уже готовы выйти на сцену.

Исаев также поблагодарил работников клиники №24, в которой он обследовался. Артист подчеркнул, что медики продолжают трудиться, несмотря на нелегкое время.

8 сентября «Уральским пельменям» пришлось перенести несколько концертов из-за коронавируса. В это же время звезда шоу Андрей Рожков признался, что из-за отсутствия концертов стал подрабатывать электриком во время пандемии, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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