Артист «Уральских пельменей» Сергей Исаев выложил в Instagram видео из больницы. Комик заявил, что участники шоу сейчас делают анализы.
«Впереди долгожданные концерты „Уральских пельменей“. Мы заботимся не только о своем здоровье, но и о вашем тоже. Мы делаем анализы», — заявил Исаев. Юморист надеется на взаимность и понимание зрителей. «Уральские пельмени» уже готовы выйти на сцену.
Исаев также поблагодарил работников клиники №24, в которой он обследовался. Артист подчеркнул, что медики продолжают трудиться, несмотря на нелегкое время.
8 сентября «Уральским пельменям» пришлось перенести несколько концертов из-за коронавируса. В это же время звезда шоу Андрей Рожков признался, что из-за отсутствия концертов стал подрабатывать электриком во время пандемии, пишет телеканал 360.
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