Звезда «Уральских пельменей» рассказал о срыве концертов

«Уральским пельменям» пришлось отменить сентябрьские концерты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

«Уральские пельмени» соскучились по зрителям, но не смогли избежать отмены концерта из-за коронавируса, рассказал актер Сергей Исаев. Зрители не смогут прийти на шоу «Гидом буду», но им предоставят альтернативу, уточнил артист в своем Instagram.

«В связи с тем, что проведение массовых мероприятий в полном объеме по-прежнему не разрешено, концерты, запланированные на 11—12 сентября, переносятся на ноябрь», — объяснил Исаев. Поклонники по имеющимся сентябрьским билетам попадут на новогоднее шоу «Уральских пельменей» «Дело пахнет мандарином», говорит артист. Билеты на 11 сентября будут действительны 13 ноября, а билеты на 12 сентября — 14 ноября, объяснил Исаев.

7 сентября другой участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков заявил, что из-за коронавируса он теперь подрабатывает электриком. Видео с новой работы артист опубликовал в Instagram.