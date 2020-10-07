Мэр Нового Уренгоя заразился коронавирусом

Андрей Воронов сдал положительный тест на COVID-19 Фото: Андрей Воронов, Instagram

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил сам мэр газовой столицы ЯНАО на своей странице в Instagram. По словам градоначальника, он продолжит работать дистанционно.

«Тестирование на COVID-19 прохожу регулярно. Получил результат очередного теста, он — положительный», — рассказал Воронов. Мэр уточнил, что инфекция не обошла стороной и членов его семьи. Сам он чувствует себя «нормально». «Буду работать из дома. Остаюсь на связи со всеми», — добавил глава города.

Накануне в Новом Уренгое ужесточили правила безопасности по коронавирусу. В городе внесли изменения в работу школ и трудовых коллективов. К этому глав городов призывал губернатор Дмитрий Артюхов на совещании 6 октября

За время пандемии коронавирусом переболели несколько представителей истеблишмента ЯНАО. Инфекцию перенесли вице-спикер заксобрания Виктор Казарин, мэр Губкинского Андрей Гаранин и губернатор Дмитрий Артюхов. В конце сентября инфекцию подхватил глава Салехарда Алексей Титовский. Мэр окружной столицы справился с болезнью за одиннадцать дней и сразу после выписки отправился на объезд по городу.