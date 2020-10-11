Специалист по работе с общественными организациями ушла из курганского правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудница курганского правительства, которую называли советником директора департамента информационной и внутренней политики Лариса Пудова, покинула свой пост через полгода. Новым место работы стал крупнейший вуз региона. Информацию об этом Пудова разместила у себя на странице в соцсетях.

«Мое новое место работы — Курганский государственный университет. Кажется, это любовь! Новая работа — помощник ректора», — написала экс-сотрудница правительства.

В пресс-службе КГУ подтвердили новое кадровое назначение. На сайте университета говорится, что Пудова будет заниматься проектной деятельностью. 16 октября она начнет готовить студентов к стратегической сессии «Система добрых дел — Курган».

«Я объясню, как работать с экспертами во время стратегической сессии, расскажу какие вопросы задавать. Работа будет идти в онлайн-формате. А экспертный пул сессии будет серьезным, это спикеры из Москвы, Екатеринбурга, с огромным опытом», — цитирует Пудову пресс-служба КГУ.

В департамент информационной и внутренней политики направлен запрос по поводу причин ухода Пудовой. На момент публикации ответ не поступил. Телефона Пудовой в распоряжении редакции нет.

Ранее агентство писало, что в апреле в департаменте информационной и внутренней политики правительства, откуда массово увольнялись сотрудники, появилась должность советника директора. Ее заняла Пудова, которая курировала работу с некоммерческими организациями. В штате при этом она не числилась, работая по срочному договору.