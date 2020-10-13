В ЯНАО нефтегазовая компания устроила экологическое ЧП

Компания «Арктикгаз», занимающаяся работой на месторождениях ЯНАО, загрязнила почву отходами бурения. Причиненный природе ущерб оценили в 2 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре ЯНАО.
Ведомство выяснило, что при разработке месторождения у шламового накопителя была нарушена герметичность. В результате отходы, появившиеся в процессе бурения, оказались на земле. «Лабораторные исследования проб показали, что отходы бурения, размещенные в шламовом накопителе, должным образом не обезврежены, что повлекло загрязнение почвы», — рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.
В результате следственное управление СКР по ЯНАО возбудило уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных отходов. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и всех причастных лиц. «Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Получить оперативный комментарий представителей «Арктикгаза» URA.RU не удалось, в компании не ответили на звонки. Агентство направило на предприятие письменный запрос, ответ пока не последовал.
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