Случаи повторного заражения доказаны, поэтому перенесшие инфекцию люди должны носить маски Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 18 октября, — 312-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 222-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки, по данным сервиса coronavirus-monitor, число зараженных в мире увеличилось на 373 685, достигнув отметки в 39 937 366. Из них выздороветь удалось уже 29 782 945 пациентам (+231 630). Жертвами COVID-19 стали 1 117 974 человека (+11 729).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен 8 341 836 американцам. Следом идут Индия (7 492 727) и Бразилия (5 224 362). Россия в этом списке занимает четвертое место, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 384 235.

Вакцина и лекарство

Аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный предупредил о привыкании организма к антибиотикам. Дело в том, что люди в условиях пандемии начали принимать их для профилактики без назначения врача. В России разрабатывается препарат, который останавливает размножение коронавируса. Как отметил главный аллерголог-иммунолог Минздрава РФ Рахим Хаитов, сейчас он проходит доклинические исследования. Доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU заявил, что препарат может быть перспективным, но важно учитывать то, как он будет взаимодействовать с генами.

Ситуация в России

Число заболевших в России увеличилось на 14 922 человека. Это на 228 меньше, чем в прошлые сутки. Лидерами среди регионов РФ по числу заболевших COVID-19 остается Москва (+4 648), Санкт-Петербург (+659) и Московская область (+458).

Случаи повторного заражения доказаны, поэтому перенесшие инфекцию люди должны носить маски. Об этом заявил заслуженный врач РФ, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый. Большая часть заразившихся россиян подхватывают инфекцию во время отдыха, утверждают специалисты Минздрава.

Новые более агрессивные мутации COVID могут прийти от животных. В организмах зверей у вируса будет больше возможностей мутировать, объяснил URA.RU доктор биологических наук и профессор кафедры «Вирусология» МГУ Алексей Аграновский. В человеческой популяции это вряд ли произойдет, уточнил вирусолог.

Коронавирус в мире

Ученые узнали, что последовательное заболевание гриппом и коронавирусом в шесть раз увеличивает вероятность смерти. Это установили исследователи из Ливерпульского университета Джеймс Стюарт и Джулиан Хискокс.

Эксперты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний впервые в мире обнаружили живой вирус COVID-19 на упаковке замороженной морепродукции . В ходе эпидемиологического расследования причин новых случаев заражения в Циндао эксперты центра извлекли живой вирус из положительной пробы, взятой с внешней упаковки импортированной замороженный трески.